Грудного ребенка доставили в московскую больницу после нападения собаки

Восьмимесячного ребенка доставили в Морозовскую больницу после нападения аргентинского дога. Как сообщает агентство "Москва", собака набросилась на малыша, когда его родители отлучились из комнаты.
Пострадавший получил множественные раны головы, лица и грудной клетки. Малыш перенес сложную шестичасовую операцию, после которой врачи провели ему вакцинацию против бешенства и столбняка, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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