Украденную в Чехове детскую инвалидную коляску нашли через соцсети

Жительница подмосковного Чехова обратилась в полицию и паблики в социальных сетях с просьбой о помощи в поисках украденной детской инвалидной коляски. Ее похитили из подъезда жилого дома.
Коляску удалось вернуть уже на следующий день благодаря неравнодушным жителям города. Пострадавшей незнакомые люди написали в соцсетях и рассказали, что какой-то пьющий мужчина принес им инвалидную коляску и предложил ее купить, передает "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Кто начал срчн на ыоруме?
Леона
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?
Педофилы
Застал сына с парнем
Рабыня Изаура
Лиона!