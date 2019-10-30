На северо-западе Москвы опрокинулся автокран. Инцидент произошел в среду, 30 октября, на улице Маршала Катукова, сообщает агентство "Москва".
Информация о пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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