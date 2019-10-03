Под Петербургом мужчина зарезал собутыльника

Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве мужчины. Следователи возбудили уголовное дело.
ЧП случилось в ночь на 27 сентября недалеко от деревни Ломаха. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них несколько раз ударил оппонента в область шеи и груди.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Злоумышленник попытался скрыть тело мужчины, спрятав его в высокую траву, сообщает ИА "Невские новости".
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