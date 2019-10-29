Жестокое избиение девочки детсадовцами попало на видео

В Ярославле воспитанники детского сада жестоко избили девочку во время прогулки. Инцидент снял на видео один из очевидцев.
В ролике можно увидеть, как дети наступают ногами на лежащую на земле малышку, пинают ее и забрасывают камнями. Удивительно, но воспитательница остается равнодушна к издевательствам над ребенком, передает "Царьград".
"Я ждал реакцию воспитателя. Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне. Ребенок плакал, в конце воспитательница подошла и накричала на него за то, что там валяется", – цитирует автора видеозаписи РИА Новости.
Журналисты попытались связаться с руководством детского сада, однако так и не получили ответа. В мэрии Ярославля пообещали разобраться в случившемся.
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