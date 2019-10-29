Один человек погиб: в Башкирии семья отравилась угарным газом

Во вторник утром, 29 октября, в МЧС поступила информация об отравлении газом семьи в Нефтекамске. В результате скончалась женщина. Четверых человек, включая двух детей, доставили в больницу, сообщает ToDayNews Ufa.
По предварительным данным, в квартире не было возгорания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранители, сотрудники газовой службы и местной администрации.
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