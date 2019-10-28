Под Москвой экстренно эвакуировали ТЦ из-за сообщения о бомбе

Торговый центр "Контур" в подмосковной Балашихе экстренно эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе. Из здания вывели 80 человек, включая 20 сотрудников, передает РИАМО.

Спасатели обыскали торговый центр. Взрывного устройства не обнаружено, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". В настоящее время правоохранители устанавливают личность информатора.