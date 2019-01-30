Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар

В сауне на втором этаже спортивного комплекса "Мореон" на Голубинской улице в Москве произошел пожар, передает сетевое издание m24.ru. В связи с задымлением из здания были эвакуированы свыше 1,5 тысячи человек. Сообщается, что площадь возгорания составила десять квадратных метров. Огонь был ликвидирован. Пожарно-спасательные подразделения проводят проверку помещений.

Напомним, ранее на этом месте находился спортивно-развлекательный комплекс "Трансвааль-парк". Это был первый открытый в Москве аквапарк. 14 февраля 2004 году у здания обрушилась крыша – купол рухнул на всю водную часть комплекса за исключением бассейна для взрослых. Жертвами жуткой трагедии стали 28 человек, среди которых восемь – дети. Еще свыше ста человек пострадали.

Пользователи Сети сразу же вспомнили об этой истории после того, как узнали о новом ЧП на том же месте. Некоторые уверены, что в дело вмешался злой рок. В частности, по информации ТАСС, система пожаротушения не сработала так, как должна была. Однако системы дымоудаления и оповещения о возгорании включились в штатном режиме, что во многом позволило избежать масштабов трагедии 2004 года.