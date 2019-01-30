На Украине супружескую пару расстреляли у здания суда

У здания Ленинского районного суда в городе Николаев на юге Украины местный житель обстрелял супружескую пару, передает RT. Женщина от полученных травм скончалась на месте, ее супруг был госпитализирован. Нападавшего задержали на месте. О причинах стрельбы не сообщается.
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