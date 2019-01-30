Мэра города Камызяк поймали на взятке

Мэр города Камызяк в Астраханской области Дмитрий Васильев был задержан при получении взятки, передает РИА ФАН. Также был задержан глава Камызякского района Василий Сухоруков. Отмечается, что это были две разные операции. "Сегодня (30 января. – Прим. ред.) в разное время сотрудниками силовых структур задержаны с поличным", – цитирует "Царьград" информированный источник.
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