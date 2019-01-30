Мэра Риги Нила Ушакова задержали

Мэр Риги Нил Ушаков был задержан и отправлен в следственный изолятор, на своей странице в Facebook сообщил бывший депутат местной городской думы Руслан Панкратов. Напомним, ранее стало известно, что в офисе и доме градоначальника проводит обыски Бюро по борьбе с коррупцией. Судя по всему, они связаны с расследованием коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия Rigas Satiksme, передает "Царьград".
Мэр Риги Нил Ушаков известен своей "пророссийской" позицией. В частности, его неоднократно штрафовали за использование русского языка. Он пользуется большой поддержкой избирателей, несмотря на сильное давление со стороны руководства страны.
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