Умер знаменитый обладатель "Грэмми"

Умер обладатель двух премий "Грэмми" Джеймс Ингрэм. Музыкант скончался на 67-м году жизни.
Творческий путь Ингрэма начался в 70-х годах прошлого столетия. Композиция Just once принесла ему "Грэмми", передает телеканал "360".
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