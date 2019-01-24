Житель Москвы насмерть замерз в палатке

Мужчина, живший в палатке в Москве, скончался от переохлаждения. Пострадавшего доставили в больницу в бессознательном состоянии. Медики поставили ему диагноз "переохлаждение и гипотермия". По факту случившегося проводится проверка, пишет РИА ФАН.
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