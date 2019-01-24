В квартире на севере Москвы раздался хлопок

В одной из квартир на севере столицы раздался хлопок. Правоохранители подтвердили достоверность информации, пишет телеканал "360".
"Нарушено остекление, на месте работают сотрудники полиции – устанавливают причины и обстоятельства происшествия", — рассказали в пресс-служба ГУВД Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Белорусский лидер шантажирует Москву
Продюсер игнорирует негативные комментарии
Ясновидящую назвали мошенницей
Ольга Казаченко поспешила сделать селфи с умирающим
Популярные темы форума
Забеременела от женатого
Муж не хочет брать ипотеку
Собаки или кошки?
Соколовский решил помириться с Дакотой?
Бьет значит любит?
Жена достала беспочвенной ревностью
Родная сестра не хочет общаться
Драка Виторгана и Богомолова
Хочу сделать аборт
Не пунктуальная подруга
Постоянная головная боль
Вам нравится актер Александр Петров?
Превращаюсь в сварливую бабу
Аршавин решил вернуть семью?
Опоздал и не заплатил
Мой отец гнобит моего мужа
Почему везде пытаются обмануть?
Что вреднее сахар или соль?
Как Королёва терпит выходки Тарзана?
Сладкий секс
Разлюбила перед свадьбой
Как заслужить прощение?
Лена Миро
В шутку говорит что я толстая
Как совместить семью и карьеру?
Машину любит больше меня
Нельзя дарить часы?
Самовлюбленные люди
Дакота похвалила любовницу мужа
Одним деньги,другим "дырка от бублика"