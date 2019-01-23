В Петербурге скончался знаменитый писатель

В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов. О трагическом событии сообщил политик Борис Вишневский. Ахманову было 73 года, передает Пятый канал.
Писатель пришел в литературу благодаря переводческой деятельности. В 1996 году он опубликовал свой первый роман "Скифы пируют на закате", напоминает RT. За свою работу Михаил Ахманов получил премию имени Александра Беляева, отмечает телеканал "360".
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