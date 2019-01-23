В Москве у входа в храм нашли труп

У входа в храм Успения Пресвятой Богородицы в Москве нашли тело мужчины средних лет. Осмотр трупа не выявил признаков насильственной смерти.
Покойного увезли в морг. По факту случившегося организована проверка. Следователи устанавливают личность мужчины, пишет сетевое издание m24.ru.
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