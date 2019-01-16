В Москве эвакуировали сразу несколько школ

Из трех школ Москвы эвакуировали детей и персонал. В двух учебных заведениях произошло возгорание, а в третьем ученики почувствовали запах гари, пишет сайт "Комсомольская правда".
В связи с ЧП из школ эвакуировали преподавательские составы и учащихся. Ранее сообщалось о том, что 11 января пожар вспыхнул в школе, расположенной на улице имени Академика Анохина на западе Москвы.
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