В Москве женщина сняла в банке 5,8 миллиона и пропала

Полиция разыскивает женщину, которая пропала после того, как сняла 5,8 миллиона рублей в одном из банков в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. С заявлением обратился ее сожитель.
Он рассказал, что накануне вся семья отправилась в отделение, чтобы получить деньги от продажи квартиры. В кредитном учреждении им сказали, что время ожидания составит около двух часов. Тогда мужчина вместе с детьми отправился домой, а гражданская жена информировала его о продвижении дела по телефону.
Она сообщила, что получила деньги – осталось только пересчитать их и подписать документы. В назначенное время мужчина был у дверей банка, но сожительница оттуда так и не вышла. Не было ее и внутри. Прождав женщину до ночи, он решился обратиться в полицию. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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