Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Инцидент произошел в отделении Альфа-банка на Кузнецком Мосту. В ролике можно увидеть испорченные банкоматы и трещины в стенах. Причина агрессивного поведения мужчины выясняется. Очевидцы сообщают, что спортсмен покинул учреждение "в неадекватном состоянии", передает РЕН ТВ.
Джабраил Дузаев последний раз выходил на ринг в 2016 году. Всего он успел принять участие в трех боях, одержав одну победу.
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