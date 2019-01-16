В Испании второй день ищут упавшего в колодец ребенка

На юге Испании практически в прямом эфире разворачивается настоящая трагедия: двухлетний ребенок провалился в колодец диаметром 25 сантиметров. При этом глубина скважины составляет 110 метров. Операция по спасению ребенка длится вторые сутки, передает Пятый канал. Спасатели надеются обнаружить его живым.
Пока они опустили в шахту камеру и на глубине 78 метров нашли пластмассовый стаканчик и пакет с конфетами, которые были у мальчика. Ситуация осложняется тем, что взрослый в такое узкое входное отверстие колодца пролезть не сможет, а расширить его нельзя из-за угрозы засыпать малыша.
Экстренные службы собираются вырыть другую скважину под углом – до уровня, на котором, предположительно, находится ребенок. Однако общественность переживает, что это займет слишком много времени. Добавим, что родители провалившегося в скважину мальчика в прошлом году потеряли другого ребенка – он умер в возрасте трех лет.
Знаменитость сделала откровенное заявление в соцсети
Балерина попала в конфуз из-за стремления к идеальной фигуре
Подписчики беспокоятся о здоровье исполнителя
Фигуристка не намерена оставаться за океаном
Популярные темы форума
Как вы относитесь к Барановской?
Лопырева беременна от женатого
Измена в браке нормальная вещь?
Что подарить человеку у которого все есть?
Не верю гороскопам
Муж предложил секс втроем
6 мужчин в 24 года
Прилучный бил Муцениеце?
Цекало снова решил женится?
Подруга заняла денег и не отдает
Подруга стыдит перед парнем
Как вернуть интерес любимого?
Как тактично намекнуть жене что она поправилась?
Мой муж садомазахист!
Жена зарабатывает мужу на авто
Мама постоянно меня сравнивает с двоюродной сестрой
Предложение без кольца
Займ, микрозайм в интернете . Да или нет?
Как спастись от тараканов?
Агата и Павел Прилучный разведутся?
Если бы вы могли поехать куда угодно...
Не платят за маникюр
Можно ли найти любовь на сайте знакомств ?
Как сделать лицо одним цветом?
В каком возрасте мужчина уже должен сделать карьеру?
Избалованный ребенок
Изменил беременной жене
Мы несовместимы по гороскопу
Не понравился подарок
Парень берет мои деньги