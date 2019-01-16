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Происшествия

15 погибших: террористы устроили бойню в пятизвездочном отеле

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Днем 15 января террористы атаковали пятизвездочный отель Dusit в столице Кении Найроби, передает телеканал "360". Боевики подорвали три машины на парковке банка рядом с гостиницей, после чего бомбу активировал смертник. Согласно последним данным, погибли 15 человек. Пострадали около 30, некоторые из них остаются заблокированными в отеле.

Посольство России в Кении проверяет информацию о россиянах среди погибших и пострадавших. Пока известно, что большинство жертв теракта – кенийцы. Сообщается о гибели одного гражданина США и одного – Великобритании.

16 января 2019, 08:27

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