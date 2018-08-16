Москвичка разбилась насмерть при падении из окна

Пожилая москвичка выпала из окна жилого дома. По предварительным данным, женщина погибла.

Свидетель происшествия сообщил, что падение произошло с высоты пятого этажа, передает телеканал "360". В момент трагедии мужчина находился спиной к дому, поэтому он сделал такой вывод по распахнутому окну. При этом, по словам свидетелей ЧП, они не слышали ни криков о помощи, ни каких-либо предупреждений от москвички. При происшествии жильцы среагировали лишь на звук падения.