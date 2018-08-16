Известный телеведущий расстрелял соседа из-за фары
В ночь на 15 августа во дворе дома на шоссе Энтузиастов разгорелся конфликт. Спор двоих автовладельцев завершился стрельбой. Пострадавший – коммерсант Руслан – получил проникающее ранение головы, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, множественные ранения головы, груди, живота и паха.
Руслан уже в больнице рассказал следователям, что в тот вечер припарковал свою машину рядом с белым Porsche Cayenne. Он заметил, что у иномарки на месте фар зияли пустые отверстия. Выйдя из авто, Руслан услышал крик из окна многоэтажки: какой-то мужчина желал знать, что сосед там "высматривает".
А через пару минут кричавший выскочил из подъезда. "Я сначала даже не понял, что этот мужик и тот, кто кричал из окна, – одно лицо. Тем более я не понял суть его претензии. Какая-то внезапная агрессия", - удивляется пострадавший.
Агрессором оказался 44-летний бывший ведущий телеканала РЕН ТВ Алексей Самсонов. Он выхватил травматический пистолет "Гроза 4" и всадил в оппонента семь пуль. После чего отошел в сторону и начал с кем-то разговаривать по телефону. Истекающего кровью Руслана спасли соседи, которые вызвали скорую. Предпринимателя госпитализировали в "Склиф".
Соседи рассказали, что телеведущий последнее время был постоянно на взводе, злился из-за похищенных фар. А Руслан стал случайной жертвой стрелка. После инцидента Алексей не пытался скрыться и дождался полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", передает "МК".
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