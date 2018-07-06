Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
ДТП произошло на 22 километре автодороги Мирный — Бжедуховская – Беляевский. По данным пресс‐службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла 6 июля около 17:30.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением. Он столкнулся с Lada Priora. ДТП унесло жизни девяти человек, в том числе и ребенка. Выжила одна девушка – сейчас она в реанимации.
"Возле населенного пункта Гливенко столкнулись две легковушки. Пострадали десять человек, из них девять человек, в том числе ребенок, погибли", – приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.
В результате столкновения двух человек выбросило на дорогу. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Они устанавливают причины происшествия, сообщил телеканалу "360" глава Рязанского сельского поселения Николай Чернов.
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