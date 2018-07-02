Четырехлетняя девочка погибла при взрыве батута

В детской зоне отдыха на пляже в графстве Норфолк на востоке Великобритании взорвался батут. Воздушная волна подкинула четырехлетнюю девочку на семь метров вверх. От полученных при падении с такой высоты травм ребенок скончался, передает Пятый канал.
Место трагедии сняли на видео. Взорвавшийся батут оцеплен. Депутаты палаты общин предложили временно запретить эти аттракционы.
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