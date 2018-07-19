У безработного водителя Lexus в центре Москвы отняли 4 миллиона рублей

Двое вооруженных мужчин похитили 3,8 миллиона рублей из салона Lexus LS 460, сообщает "Газета.ru". Инцидент произошел в столичном районе Якиманка, когда безработный житель Москвы остановился на запрещающий сигнал светофора.



Злоумышленники потребовали довезти их до улицы Житная, после чего скрылись. Пострадавший рассказал, что деньги он одолжил у знакомой.