Случайно выстрелившему в посетителя ночного клуба агенту ФБР разрешили носить оружие

Суд разрешил
агенту ФБР, который случайно ранил из пистолета посетителя ночного клуба,
носить оружие. Как сообщает телеканал "360", с такой просьбой обратился сам
сотрудник. Он пояснил, что агенты спецслужб по правилам
всегда должны иметь при себе оружие.
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