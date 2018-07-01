Известного рэпера застрелили в Канаде

В Торонто от огнестрельного ранения в возрасте 21 года погиб известный рэпер Smoke Dawg, передает Life.ru. Сообщается. что вечером 30 июня рядом с одним из ночных клубов в крупнейшем канадском городе произошла стрельба, в результате которой были ранены двое мужчин и женщина. Всех их доставили в больницу. Позже один человек скончался, несмотря на все усилия врачей. По информации местных СМИ, им оказался музыкант Smoke Dawg. Официальных подтверждений гибели артиста пока не поступало, однако поклонники и близкие рэпера уже выражают свои соболезнования в связи с утратой.

Публикация от HGxSP (@smokedawg) 22 Мар 2017 в 12:51 PDT