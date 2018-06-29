В Японии аварийно сел Boeing с пассажирами

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Korean Air, вылетевший из аэропорта Сеула Инчхон, совершил аварийную посадку в воздушной гавани Нарита в Токио, передает РИА ФАН. У лайнера лопнула шина на правом колесе шасси.
Взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет, была перекрыта. Информация о числе людей на борту и возможных пострадавших уточняется.
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