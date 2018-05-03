В Москве любитель шашлыков поджег женщину из-за спора за мангал
Инцидент произошел в майские праздники в Салтыковском лесопарке. Сообщается, что на почве конфликта столкнулись две компании, приехавшие в лес пожарить шашлыки.
Обе группы приметили мангал общего пользования, но мирно договориться не смогли. Началась разборка. Сначала отдыхающие обменялись нецензурными выражениями, затем устроили драку, передает Пятый канал.
В ходе потасовки один из дебоширов перевернул мангал, облил женщину из другой компании неизвестной жидкостью и поджег. На место происшествия была вызвана скорая. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Отмечается, что у девушки были ожоги кисти руки, носа и губы, а также опалена часть волос. Хулиганы доставлены в полицию, а правоохранители устанавливают детали инцидента.
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