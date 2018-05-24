Звезда сериала на НТВ ограбила квартиру и попалась
Илью Уткина, известного по ролям в российских сериалах, разыскивали месяц. Поводом для возбуждения уголовного дела стал грабеж: отличающийся завидными физическими кондициями актер обнес квартиру на севере Москвы.
Попался грабитель банально. Как сообщает Telegram-канал Mash, Уткина остановили сотрудники ДПС. Они обрадовались возможности взять автограф, а заодно и получить благодарность от начальства.
Илья Уткин был чемпионом России по армрестлингу и боям без правил. Ставил трюки и боевые сцены на киностудии "Мосфильм".
Зрителю Уткин известен по сериалам "Мент в законе", "Карпов", "Пятая стража", "Бессонница" и другим. Появлялся в эпизодических ролях в фильмах "Брат-2" и "Небо в алмазах".
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