У 50-летнего москвича украли часы за 3 млн рублей

На юго-востоке столицы у 50-летнего мужчины украли золотые часы. Инцидент произошел на улице Гурьянова, сообщает агентство "Москва".

Как рассказал пострадавший, он разместил объявление о продаже часов. Вскоре позвонил неизвестный и заявил, что хочет приобрести их. На встрече с покупателем москвич был обворован. Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.



