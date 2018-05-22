У 50-летнего москвича украли часы за 3 млн рублей

На юго-востоке столицы у 50-летнего мужчины украли золотые часы. Инцидент произошел на улице Гурьянова, сообщает агентство "Москва".
Как рассказал пострадавший, он разместил объявление о продаже часов. Вскоре позвонил неизвестный и заявил, что хочет приобрести их. На встрече с покупателем москвич был обворован. Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.
Композитора заставили говорить после бокала
Интернет-пользователи обеспокоены состоянием артиста
Появилась новая информация о влюбленных
Ведущая телепроекта "Дом-2" не поверила своим ушам