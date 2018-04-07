Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП
Трагедия произошла возле церкви Святого Ламберта в старом городе. По предварительным данным, около 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Полиция рассматривает в качестве основной версии ЧП теракт.
"Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции, мертв. Он покончил с собой", – пишет издание Focus. По другой информации, водитель грузовика был застрелен. Официального подтверждения этим данным пока нет.
#Münster #Breakingnews �������� pic.twitter.com/tUszXu1U9q— nahel (@NAH3L) 7 апреля 2018 г.
Центр Мюнстера после инцидент перекрыт. Над местом происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.
#Allemagne On annoncerait un premier bilan de 3 morts & 30 blessés (à confirmer) après qu'1 fourgonait percuté la foule à #Munster— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 7 апреля 2018 г.
Autre image qui proviendrait du lieu de l'événement#Germany #Deutschland #Muenster pic.twitter.com/p5gjZsm0Yg
Пока не известно есть ли среди пострадавших граждане России.
#Münster Altstadt pic.twitter.com/tI7Lxzj2CP— Konservativer (@Konservativ83) 7 апреля 2018 г.
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