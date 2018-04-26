Псевдомодель с Урала "развела" европейца на восемь миллионов рублей

Североуральский городской суд вынес приговор хитрой женщине из поселка Калья, которая "заработала" внушительную сумму. Она выманила у жителя Польши почти восемь миллионов рублей, прикинувшись известной фотомоделью.



По данным следствия, в 2015-2016 годах уроженка Североуральска зарегистрировалась на сайте знакомств, создав фейковую страницу и взяв псевдоним Екатерина. Она разместила фотографии стройной девушки и выдавала себя за нее. Оказалось, это были снимки зарубежной модели.

ПО ТЕМЕ Новый вид мошенничества держит в страхе москвичей

Используя указанную страницу, злоумышленница познакомилась с жителем Польши, передает РИА Новости. Она поняла, что иностранец является обеспеченным и одиноким мужчиной, которым легко можно манипулировать.

Общение поляка и россиянки проходило по телефону и в социальных сетях. Все это время женщина рассказывала новому знакомому о нелегкой судьбе и проблемах, которые якобы свалились на нее. Девушка умело выдумывала истории об автомобильной аварии, болезни и смерти матери. Для преодоления трудностей провинциалка просила у европейца денег в долг.

В сумме он перечислил злоумышленнице более восьми миллионов рублей. Получателем средств была как сама псевдомодель, так и ее родственники.

За совершенное деяние суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Более того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 6,8 миллиона рублей.