Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем

В Сети опубликовано видео аварийной посадки самолета киргизской авиакомпании Tez Jet, у которого в воздухе начал разваливаться двигатель. Запись сделал один из пассажиров лайнера.

Самолет авиакомпании Tez Jet с 96 пассажирами на борту вылетел из Бишкека в 14:22. Он должен был совершить рейс в город Баткен на юго-западе Киргизии, однако вскоре после взлета пилоты запросили разрешение на аварийную посадку, передает РИА Новости. Причиной стал отказ одного из двигателей. На ролике видно, что он начал буквально разваливаться на части. В результате инцидента никто не пострадал.