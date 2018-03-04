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Происшествия

У стен Кремля поймали сошедшего с ума американца

Фото: Dni.Ru
С начала весны столичные полицейские дважды задерживали на Красной площади людей, чье ментальное здоровье вызывает вопросы. одним из них оказался гражданин США.
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Вечером около 19:30 3 марта по Красной площади разгуливал странный мужчина. Он пытался объяснить прохожим, что кто-то роет тоннели в Латвию. Выяснилось, что необычные откровения транслировал 42-летний гражданин США. Прибывшие на место медики предварительно диагностировали у него шизотипическое расстройство, передает "Московский комсомолец". Впрочем, госпитализировать иностранца не стали. О произошедшем известили сотрудников американского посольства – теперь им предстоит заняться лечением мужчины.

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Примечательно, что за день до этого, 2 марта, около 18:00 еще один неуравновешенный мужчина обратил внимания на недра, находясь у стен Кремля. 59-летний Тамерлан обратил на себя внимание странными разговорами. Прибывшим на место сотрудникам полиции он объяснил, что таинственные голоса ведут его за золотом. Сотрудники скорой помощи оказали ему помощь на месте.

Отметим, два человека, в чьем ментальном здоровье существуют серьезные сомнения, были задержаны в самом центре Москвы всего в первый день весны. Специалисты часто отмечают, что именно это время года оказывается самым серьезным испытанием для людей, с неустойчивой психикой. Многие отклонения заметно обостряются, а некоторые, до этого не замеченные, обнаруживают себя.

При этом истории про золото или про секретные тоннели сами по себе имеют некоторое основание. Так, многие увлеченные энтузиасты уверены, что в Москве под землей можно найти древние клады. имеющие неописуемую историческую и материальную ценность. Ну а тайные проходы под землей, сделанные еще во времена СССР, до сих пор продолжают находить в том числе и в Латвии.

Автор: Геннадий Куприянов4 марта 2018, 11:58

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