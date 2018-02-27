Русский мигрант расчленил знакомую и спрятал ее голову в чемодан

Полиция Японии обнаружила в доме американского туриста отрезанную голову неопознанной девушки. Остальные части тела были найдены в пятидесяти километрах от жилья убийцы.

Подозреваемым в преступлении оказался 26-летний Евгений Байрактар ​​из США, который снимал жилье во время отпуска в Осаке. В чемодане туриста находилась отсеченная голова, предположительно принадлежавшая женщине азиатской внешности. После страшной находки полицейские вышли на след остальных останков жертвы: туловище и руки находились в горах у западного части города Осака, а ноги – в Киото, на расстоянии более тридцати миль от головы убитой, сообщило издание Mirror.

Выяснилось, что американский турист Евгений Байрактар привел полицию к останкам после своего ареста для выяснения обстоятельств исчезновения девушки. 26-летний мужчина из Нью-Йорка был арестован в префектуре Нара по подозрению в похищении женщины в Осаке. Последний раз пропавшую уроженку города Санда видели в середине февраля, когда та находилось в компании неизвестного человека. Незадолго до своего исчезновения девушка рассказала своим друзьям, что собирается в гости к парню по имени Джей, с которым она познакомилась в Интернете.

Камера наружного наблюдения зафиксировала тот момент, когда жертва в сопровождении предполагаемого убийцы заходила в здание жилого комплекса, из которого так и не вышла. На следующий день мать женщины написала в полицию заявление о пропаже дочери, сославшись на то, что уже который день не может дозвониться до нее. Также в объектив камеры попал и компаньон убитой, который вышел из здания уже один, но с большим чемоданом наперевес.

Евгений Байрактар планировал провести в Японии не более 90 дней, что не требует получения визы. Мотивы жестокого убийства новой знакомой туриста на данный момент остаются неизвестными.