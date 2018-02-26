Известный российский ученый умер после тяжелой болезни

После тяжелой продолжительной болезни в возрасте 99 лет ушел из жизни известный российский ученый-китаевед, историк и дипломат Сергей Тихвинский, говорится в сообщении на официальном сайте Института Дальнего Востока Российской академии наук. Гражданская панихида состоится 28 февраля в Ритуальном зале Главного здания РАН.
Телеведущая совершенно счастлива
Светлана Рожкова рассказала о тяжелой болезни
В семье знаменитостей прибавление
Ильназ Загитов не следил за победным прокатом дочери на Олимпиаде