В Германии трагически погиб принц

Под окнами 21-этажного отеля InterContinental во Франкфурте было обнаружено тело 39-летнего принца Карлоса Патрика фон Гогенцоллерн, передает Life.ru. У погибшего были зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Пока не ясно, с какой целью мужчина прибыл в отель и вообще посетил город.

Отметим, в 2014 году Карлос фон Гогенцоллерн был приговорен к четырем годам тюрьмы за мошенничество с несуществующими инвестиционными фондами. Ущерб от его действий оценивается в 8,8 миллиона евро. Освободиться принц должен был в июле, однако в феврале его ненадолго выпустили из под стражи, после чего Карлос фон Гогенцоллерн и отправился во Франкфурт.