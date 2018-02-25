В Подмосковье зафиксировали крупный выброс сероводорода

Сотрудники подмосковного управления МЧС сообщили о превышении концентрации сероводорода в воздухе. Неприятных запах распространяется с полигона твердых бытовых отходов "Кучино".
Предположительно, случившееся не приведет к ухудшение экологической обстановки. Жители области уже более 800 раз жаловались на зловоние с 8 декабря 2017 года, передает "Интерфакс".
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