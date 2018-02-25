В Москве умер Мирзоев

На 84-м году жизни скончался легендарный конструктор АВТОВАЗа Георгий Мирзоев. Именно под его руководством были выпущены такие автомобили, как "Нива" и ВАЗ-2108. В последние годы эксперт занимался созданием автомобилей, которые работают на альтернативных видах топлива.
Похороны Мирзоева пройдут в Москве. Дата и место прощания уточняются, сообщает портал TLT.ru.
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