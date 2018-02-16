В Индии погиб турист из России

На курорте Гульмарг в индийской части Кашмира в результате схода лавины погиб лыжник из России, передает телеканал "360". Вместе с ним было еще четыре человека – их удалось спасти.
В индийском Департаменте по туризму подчеркнули, что руководство горнолыжного курорта заранее распространило рекомендации не приближаться к зоне возможного схода лавины. Отдыхающие не обратили на них внимания.
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