В Москве загорелись бытовки с газовыми баллонами

В одноэтажных металлических постройках на Енисейской улице на северо-востоке Москвы произошел пожар, передает сетевое издание m24.ru. По предварительным данным, в момент возгорания людей в бытовках не было.
При этом внутри могут находиться газовые баллоны. По оценкам пожарных, площадь возгорания составляет около 70 квадратных метров.
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