В Москве пьяный водитель протаранил машину с журналистами

В ночь на 16 февраля на третьем километре МКАД в машину съемочной группы телеканала "360" врезался автомобиль. Журналисты уверены, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель смотрел непонимающим взглядом и на все вопросы отвечал молчанием. "360" опубликовал видео разговора.
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