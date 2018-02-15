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Происшествия

При стрельбе в американской школе погибли 17 человек

прочитано 471 раз

В старшей школе города Парклэнд в штате Флорида произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек, передает "Интерфакс". По словам шерифа округа Брауарда Скотта Израэла, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом с учебным заведением, один – на дороге, еще двое скончались в больнице.

Подозреваемый в нападении 19-летний Николас Круз уже задержан. Ранее он был исключен из этой школы по дисциплинарным причинам.

15 февраля 2018, 07:52

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