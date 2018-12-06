Подробности инцидента с угрожавшим убить себя в Москве школьником

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина рассказала о мотивах подростка. По ее словам, одной из проблем, заставивших парня проявить агрессию в школе, могло стать плохо написанное сочинение.

Матюнина напомнила, что в последнее время по всему миру наблюдается всплеск агрессивности подростков. Она добавила, что подобные случаи необходимо предотвращать профилактическими мерами.

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Говоря о сочинении, специалист отметила, что скорее всего, это последняя капля, которая заставила таким образом старшеклассника привлечь к себе внимание. "Сейчас с этим предстоит разобраться психологам и психиатрам", – цитирует Матюнину НСН.

В свою очередь одноклассники описывают виновника инцидента как мальчика, который ни с кем толком не общался, но хорошо учился. По словам одного из ребят, на первый урок парень не пришел. "А уже на втором уроке мы узнали, что вместо этого он явился в другой корпус, где два спортзала, библиотека, и пытался ворваться в него, угрожая всем", – приводит слова юноши сайт "Комсомольская правда".

Также ребята говорят о странностях в поведении одноклассника, которые наблюдались еще в начальной школе. "В третьем классе был случай, когда он швырнул в учителя ножницы… Потом еще однажды он прямо на уроке угрожал учителю математики… Он не говорил "убью", но намекал, что применит силу", – поделились ученики.

Школьники считают, что их сверстнику просто не хватало внимания родителей. Он пытался привлечь его к себе разной "чепухой", но на это, по словам ребят, никто не реагировал. Ученики говорят, что мальчик "рос сам по себе". "Я никогда не видел, чтобы папа или мама приходили в школу, интересовались его учебой", – заявил один из них.

Стало известно, что родители мальчика давно развелись. Мама сошлась с другим мужчиной. Говорят, отношения в семье были далеки от идеальных.

По последней информации, угрожавшего убить себя подростка уже удалось нейтрализовать. Из школы его вывели психологи в сопровождении полицейских.

По словам источника в следствии, у мальчика были обнаружены проблемы по части психиатрии. "Недавно мама водила его к специалистам. Те рекомендовали положить парня на какое-то время в стационар. Однако родные не успели этого сделать", – заявил собеседник. Скорее всего, парень узнал о намерении родных и не хотел ложиться в психбольницу.

Есть информация и о том, что мальчик никому конкретно не угрожал. А когда начался переполох, сел в одной из комнат и отказывался выходить. Позже подросток поддался на уговоры родных. Теперь с парнем будут работать психологи. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета России по Москве Юлии Ивановой, сейчас в школе работают следователи, опрашиваются педагоги и ученики.