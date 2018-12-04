Рядом с изувеченным телом девушки в Москве нашли использованные презервативы

Появились новые сведения об обнаруженном на востоке Москвы обезображенном теле 20-летней девушки. На него наткнулся дворник, работавший возле дома №1 на Ивантеевской улице. Несчастная лежала около мусорных контейнеров. Ее голову покрывали многочисленные рубленые раны.

Около трупа валялись окурки, две банки из-под пива, пустая винная бутылка и использованные презервативы, передает телеканал "360". Тело было отправлено на судмедэкспертизу. Видеонаблюдение за местностью не велось. Расследование уголовного дела по статье "Убийство" продолжается.