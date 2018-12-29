При аварии на шахте погибли пять человек

На угольной шахте в уезде Юндин на востоке Китая произошла авария, в результате которой погибли пять рабочих, передает RT. Причины ЧП пока не установлены. Известно, что под землю спустились девять человек. Трех из них удалось спасти. Также были обнаружены тела пятерых. Местонахождение еще одного шахтера и его состояние пока не известны.