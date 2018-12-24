В Москве мужчину обстреляли и избили ради фруктов

На юге Москвы было совершено преступление со странными мотивами. Четверо неизвестных напали на 30-летнего жителя столицы, избили, после чего забрали фрукты.
В дежурную часть поступила информация о выстрелах. Выяснилось, что рядом с подъездом четверо неизвестных подбежали к 30-летнему мужчине и дважды выстрелили в него. Затем пострадавшего избили. Они влезли в иномарку жертвы и забрали из салона пакеты с фруктами, передает телеканал "360".
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