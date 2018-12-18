На Казанском направлении МЖД произошел серьезный сбой

На Казанском направлении МЖД произошел сбой, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидцев. По их словам, электрички по направлению в столицу серьезно опаздывают.

"Встали электрички. Какой-то коллапс", – говорят пассажиры. "Интерфакс" уточняет, что причиной сбоя стало отключение электричества на Казанском вокзале.



